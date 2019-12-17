В начале декабря Алла Пугачева в Москве презентовала киноверсию своего юбилейного концерта. Однако ходят слухи, что посмотреть его люди идут неохотно.
<a href="https://33live.ru/novosti/17-12-2019-obsuzhdayut-oglushitelnyj-proval-ally-pugachevoj.html" target="_blank">Обсуждают оглушительный провал Аллы Пугачевой</a> - В начале декабря Алла Пугачева в Москве презентовала киноверсию своего юбилейного концерта. Однако ходят слухи, что посмотреть его люди идут неохотно.
[url=https://33live.ru/novosti/17-12-2019-obsuzhdayut-oglushitelnyj-proval-ally-pugachevoj.html]Обсуждают оглушительный провал Аллы Пугачевой[/url] - В начале декабря Алла Пугачева в Москве презентовала киноверсию своего юбилейного концерта. Однако ходят слухи, что посмотреть его люди идут неохотно.