В начале декабря Алла Пугачева в Москве презентовала киноверсию своего юбилейного концерта. Однако ходят слухи, что посмотреть его люди идут неохотно.

В начале декабря Алла Пугачева в Москве презентовала киноверсию своего юбилейного концерта. Однако ходят слухи, что посмотреть его люди идут неохотно.6 Дек 2019 в 9:31 PSTМатериал дополняется