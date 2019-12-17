Исполнительница Ольга Бузова сильно удивила телезрителей и участников в финале шоу План Б. В отличие от Тимура Батрутдинова, который тоже мечтает найти свою любовь, девушка не выбрала никого из претендентов на ее сердце.

Исполнительница Ольга Бузова сильно удивила телезрителей и участников в финале шоу "План Б". В отличие от Тимура Батрутдинова, который тоже мечтает найти свою любовь, девушка не выбрала никого из претендентов на ее сердце.Свое решение ведущая "Дома-2" объяснила тем, что так и не смогла испытать сильных чувств к оставшимся участникам – модели Роману Гриценко и хоккеисту Валерию Поповичу. Она уверена, что в таком случае выбрать одного из них в качестве победителя шоу "План Б" было бы просто несправедливо."Я всегда слушаю только свое сердце. Ведь только я точно знаю, что хочу и как хочу... Мне не нужны были временные отношения или просто романчик", – заявила Бузова.Также Ольга отметила, что не хотела давать парням из шоу "План Б" ложные надежды. Ведь она, как никто другой, знает, насколько это больно. Певица много раз обжигалась в своей жизни – ее обманывали, предавали и меняли на других.15 Дек 2019 в 7:34 PST"Несмотря на боль в сердце, я всегда продолжала верить в любовь, потому что это главное чувство, которое правит моим миром. И я верю, что она существует – чистая, откровенная и без лжи", – подчеркнула знаменитость.Коллеги поддержали непростое решение Бузовой в финале шоу "План Б". По мнению Анны Семенович, это правильный и мудрый поступок. Кроме того, в комментариях под постом в Инстаграм-аккаунте артистки отметился и популярный блогер Давид Манукян, с которым звезде приписывают роман. "Слушай свое сердце", – загадочно написал он.