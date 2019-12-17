В сети неожиданно появилось фото живой и здоровой Аллы Вербер. Женщина предстала в одном из любимых платьев.

В сети неожиданно появилось фото живой и здоровой Аллы Вербер. Женщина предстала в одном из любимых платьев.Информация о том, что фэшн-директор ЦУМа скончалась, появилась этим летом. По официальным данным, женщине стала плохо после посещения ресторана на отдыхе заграницей. Как позжепоказала экспертиза, причиной смерти стал менингококковый сепсис.Ее похоронили в закрытом гробу в Торонто, где она прожила часть своейжизни.Правда, теперь в сети появилось ее фото – еще живой и невредимой. Оно было сделано примерно за месяц до кончины знаменитости. Стоит заметить, что Алла прекрасно разбиралась в моде и всегда подбирала для себя наряды, выгодно подчеркивающие достоинства ее фигуры. Нередко она делилась с подписчиками советами по подбору одежды.На снимке она предстала в одном из любимых платьев. Родные Вербер, кто сейчас ведет ее страницу, подписали пост так: "Одеваюсь я минут за десять, поскольку давно нашла свой стиль —назовем его условно "истинная итальянка". Так что едва ли вас удивит,что у меня около ста платьев Dolce & Gabbana" – Алла Вербер". (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.)Поклонники в свою очередь, отдавая дань памяти почившей знаменитости, отметили, что наряд ей невероятно шел. Цветастое платье прекрасно подчеркнуло линию талии Аллы, а также пышные бедра и большую грудь.16 Дек 2019 в 8:09 PST