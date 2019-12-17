Бразильский полузащитник Эрнани не вернется в питерский Зенит из аренды в итальянской Парме. Клуб из Серии А арендовал хавбека летом нынешнего года и, кажется, вполне удовлетворен игрой футболиста. Трансфер обойдется итальянцам в 4,5 млн евро.

Бразильский полузащитник Эрнани не вернется в питерский "Зенит" из аренды в итальянской "Парме". Клуб из Серии "А" арендовал хавбека летом нынешнего года и, кажется, вполне удовлетворен игрой футболиста, сообщает издание "Невские Новости". Трансфер обойдется итальянцам в 4,5 млн евро.Эрнани перешел в питерский клуб из бразильского "Атлетико Паранаэнсе" в январе 2017 года за 8 млн евро. Он провел за наш клуб 37 матчей и забил один гол, в дальнейшем утратив место в основе. Сезон 2017-2018 игрок провел на правах аренды во французском "Сент-Этьене", а летом этого года был отдан в аренду в "Парму". Стоимость аренды на сезон составила 1 млн евро, а за итальянцами осталось право выкупа футболиста за 4,5 млн евро.