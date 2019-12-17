72-летний горожанин нашел инкассаторскую сумку на дороге. Сознательный гражданин отнес ее в отделение полиции, сообщает . Оказалось, что в сумке находилась вся потерянная сотрудником ..

72-летний горожанин нашел инкассаторскую сумку на дороге. Сознательный гражданин отнес ее в отделение полиции, сообщает .Оказалось, что в сумке находилась вся потерянная сотрудником сумма денег – миллион рублей. Позже стало известно, что собрав деньги, инкассатор положил ее на крышу служебной машины и уехал. По всей видимости, после начала движения сумка просто свалилась с крыши автомобиля. Представители финансовой организации намерены вознаградить честного жителя.