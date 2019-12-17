В Москве пенсионеры сдают каждую вторую комнату и каждую третью квартиру. Сдача недвижимости в аренду – наиболее распространенные способ получения дополнительного дохода.

На пенсионеров в Москве приходится 51% рынка аренды комнат, говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость". Пойти на такой шаг пожилые люди решают по разным причинам. Иногда комнаты сдают, чтобы помочь детям и внукам в сложной жизненной ситуации. Нередко берут жильцов одинокие пенсионеры, которым нужны не столько деньги, сколько человеческое присутствие в квартире.Комнаты в Москве сдаются по ценам от 10 тысяч рублей в месяц до 40 тысяч. Последние расположены преимущественно в центре города.Среди арендодателей квартир на пенсионеров приходится 35%, при этом часть из них сдает единственное жилье – в этом случае пожилые люди переезжают к родственникам или объединяются со знакомыми. Некоторые пенсионеры сдают квартиры на теплый период, когда уезжают на дачу.Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Москве составляет порядка 30 тысяч рублей. За двухкомнатную можно выручить около 40 тысяч в месяц, а за трехкомнатную – 50 тысяч.