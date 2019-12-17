Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что о новогодних планах Владимира Путина говорить еще рано, поскольку до праздника еще работать и работать. Однако ..

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что о новогодних планах Владимира Путина говорить еще рано, поскольку до праздника "еще работать и работать". Однако сам президент прежде рассказывал, как хочет встретить начало нового десятилетия, сообщаетПо словам Путина, он намерен провести вечер в кругу родных и близких в своей резиденции в Подмосковья. При этом глава государства планирует смотреть по телевизору собственное новогоднее обращение.