По делу о взрыве газа в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области задержаны трое сотрудников филиала АО Газпром газораспределение Белгород.

По делу о взрыве газа в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области задержаны трое сотрудников филиала АО "Газпром газораспределение Белгород".По версии следствия, газ скопился в подвале дома из-за действий газовщиков, которые осуществили врезку в трубу магистрального газопровода с грубыми нарушениями правил безопасности. В итоге, когда жильцы первого и второго этажей попытались воспользоваться бытовыми газовыми приборами, произошел взрыв и обрушение стен и межэтажных перекрытий, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.Специалистам газовой службы предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших смерть двух лиц" УК РФ.ЧП произошло вечером 3 декабря 2019 года. В доме располагались 12 квартир, четыре из них были полностью разрушены взрывом, еще восемь получили сильные повреждения. Один из жильцов погиб при взрыве, еще одна женщина от полученных травм скончалась позже в больнице.По решению региональных властей поврежденный взрывом признан не подлежащим восстановлению. Планируется, что к лету 2020 года для жильцов дома будет построен новый на улице Северной в поселке Яковлево. В настоящее время всех, оставшихся без жилья, разместили в снятых для них муниципалитетом квартирах.