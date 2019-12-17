Нелли Ермолаева переехала из семейного гнездышка. Недавно она решилась объявить обо всем фанатам.

Нелли Ермолаева переехала из семейного гнездышка. Недавно она решилась объявить обо всем фанатам.Ермолаева нашла свое счастье на популярном реалити-шоу "Дом-2". Там она познакомилась с будущим мужем – Кириллом Андреевым. Возлюбленные долгое время встречались, а в 2016-м поженились. В прошлом году их счастье стало еще больше – родился сын Мирон.Казалось, что супруги жили благополучно. Они выкладывали милые фотографии и оставляли радостные комментарии. Однако недавно поклонники заметили, что все изменилось.33-летняя Нелли Ермолаева переехала от мужа, а потом призналась, что это он ее бросил. Несчастная девушка объявила: "А теперь "НАС" больше нет... Есть Я и ТЫ... Пишу и плачу... Я горжусь, что мы были друг у друга и ЛЮБИЛИ по-настоящему!".Публикация от (@ermolaevanelly) 17 Дек 2019 в 12:43 PSTНа такое откровение отреагировали не только поклонники, но и близкие знакомые Нелли и Кирилла. Ольга Бузова написала: "Как же так. Больно, когда такие пары распадаются... Сил вам и мудрости пережить".Несмотря на душевные переживания, бывшие супруги остались друзьями, сообщает . Нелли вспомнила о всех радостных моментах, которые случились в браке, о первом Новом годе и первой ссоре. Девушка поблагодарила Кирилла за сына и пожелала экс-мужу найти настоящую любовь. Она призналась, что Кирилл был послан ей Богом.