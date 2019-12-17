После ухода незнакомцев пенсионерка обнаружила пропажу более 100 тысяч рублей...

Оперативники ОМВД России по Академическому району задержали одну из подозреваемых в краже денежных средств.В дежурную часть обратилась 87-летняя жительница столицы с заявлением о краже. Пенсионерка рассказала, что к ней в квартиру на улице Кржижановского пришли двое неизвестных. Молодой человек и девушка пояснили, что они проверяют исправность противопожарных устройств. Девушка попросила пожилую женщину принести тряпку для проверки старого устройства, после чего она начала выписывать квитанцию на покупку нового, но заявительница отказалась. После ухода незнакомцев пенсионерка обнаружила пропажу более 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных сотрудники полиции задержали подозреваемую на 6-й Кожуховской улице. Ею оказалась 21-летняя жительница столицы.Следственным отделением ОМВД России по Академическому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на задержание соучастника противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56