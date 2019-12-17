По словам потерпевшей, в магазине на Зеленодольской улице к ней подошел неизвестный мужчина с предложением познакомиться...

«Оперативники Московского уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками из ОМВД России по району Кузьминки задержали подозреваемого в совершении краж у женщин», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 35-летняя жительница столицы. По словам потерпевшей, в магазине на Зеленодольской улице к ней подошел неизвестный мужчина с предложением познакомиться. После того как мужчина ушел в неизвестном направлении, заявительница не обнаружила своего мобильного телефона.Через несколько дней с аналогичным заявлением в органы внутренних дел обратилась 25-летняя девушка, у которой неизвестный мужчина при знакомстве тайно похитил из сумки кошелек. Общая сумма ущерба составила 65 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказалась ранее судимый 40-летний житель Москвы. Похищенный телефон злоумышленник успел сбыть, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данным фактам следствием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18