В Новоуральске 14 декабря сильно избили юношу из-за бутылки воды, когда потерпевший нечаянно пнул выпавшую из продуктовой тележки минералку.

В Новоуральске 14 декабря сильно избили юношу из-за бутылки воды, когда потерпевший нечаянно пнул в магазине выпавшую из продуктовой тележки минералку.Катающимся на тележке агрессорам это не понравилось. Молодой человек, по информации издания Uralweb.ru, был избит дважды. Вначале в магазине, что подтверждается видео, снятым камерой наблюдения — драку быстро разняли очевидцы.А затем на улице — мужчины дождались, когда юноша выйдет из торгового заведения, и повторно на него набросились.В настоящее время молодой человек находится в больнице. По словам его мамы, у него сотрясение мозга, выбито несколько зубов и заплыл глаз, которым он теперь не видит.Новоуральские полицейские связались с редакцией "Вестей" и прокомментировали инцидент, рассказав, что процессуальное решение в рамках статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ будет принято после окончательного диагноза, указанного при выписке из медицинского учреждения, то есть, когда будет понятен вред, нанесенный здоровью потерпевшего.К настоящему времени сотрудники правоохранительных органов провели все необходимые действия, установили участников потасовки и взяли свидетельские показания.