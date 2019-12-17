Водителям, допустившим правонарушение, грозит уголовная ответственность.

Вечером 15 декабря сотрудниками МО МВД России «Гусь-Хрустальный» на улице Теплицкий проспект был остановлен автомобиль ВАЗ-211010 под управлением 33-летнего местного жителя. Автомобиль привлек внимание полицейских тем, что двигался с выключенными внешними световыми приборами.По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что мужчина ранее уже подвергался административному наказанию за управление транспортом в нетрезвом состоянии.В выходные дни сотрудники полиции Камешковского, Кольчугинского и Вязниковского районов за аналогичные правонарушения отстранили от управления транспортными средствами еще троих автолюбителей.По всем фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Санкции указанной статьи предусматривают наказание от штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.