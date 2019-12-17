Россия и Украина в лице своих компаний Газпром и Нафтогаз должны прийти к заключению сделки по транзиту газа, однако сделать это будет непросто. Эксперты уверены, что стремление действующего украинского лидера Владимира Зеленского нормализовать ситуацию разбивается о результаты трудов его предшественника Петра Порошенко.

Россия и Украина в лице своих компаний "Газпром" и "Нафтогаз" должны прийти к заключению сделки по транзиту газа, однако сделать это будет непросто. Эксперты уверены, что стремление действующего украинского лидера Владимира Зеленского нормализовать ситуацию разбивается о результаты трудов его предшественника Петра Порошенко.Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом", которое позволит европейским странам перестать беспокоиться за надежность поставок голубого топлива, сильно осложнено вопросами, которые не имеют прямого отношения к этой сфере. Все упирается в действия пришедших после государственного переворота политиков, которые вполне сознательно сжигали все мосты с Россией и максимально осложняли любое сотрудничество Москвы и Киева."При Петре Порошенко у украинских политиков и бизнесменов отсутствовало видение долгосрочной стратегии по выстраиванию отношений с Россией", – цитирует политического аналитика Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия" Евгения Валяева. Он обратил внимание, что с другими странами у российского руководства таким проблем не возникает."У России много проблемных тем, например, с Германией, но это не мешает Москве и Берлину торговать и реализовывать энергетические проекты. Киев должен прийти к пониманию того, что должно быть выгодно их стране – прагматичные торговые отношения с Россией очень важны", – подчеркнул эксперт.Материал дополняется.