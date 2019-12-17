Больше всех задолжала строительная компания

Сайт Департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области опубликовал список компаний-должников перед бюджетом региона. Более 20 предприятий должны области почти 35 миллионов рублей.Больше всех областной казне задолжала компания «СтройКапитал» - более 15 млн рублей. На втором месте в списке с долгом более 12 млн – ГУП ВО «Владоблжилкомхоз». На третьем месте – ООО «Игротэк».Отметим, что в списке должников находится также недавно закрывшаяся сеть супермаркетов ООО «СПАР- Владимир».