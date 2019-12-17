Пуск ракеты-носителя Союз-СТ с пятью европейскими спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане, планировавшийся во вторник, отложен на сутки из-за проблем с разгонным блоком Фрегат.

Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" отложен на сутки из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат". Старт был намечен на 11​​​:54 по московскому времени.Директор по науке Европейского космического агентства Гюнтер Хазингер пояснил, что произошла ошибка в программном обеспечении "Фрегата". Запуск перенесен на 18 декабря.Ракете предстоит доставить пять европейских спутников – космический телескоп CHEOPS Европейского космического агентства, итальянский радиолокационный спутник CSG-1, два французских спутника и европейский аппарат OPS-SAT, уточняет РИА Новости.Всего с 2011 года с космодрома Куру выполнены 22 пуска российских ракет "Союз-СТ".