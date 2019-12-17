Девочка находится под присмотром врачей

Следственный комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Владимира, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 2-месячной девочки.По информации пресс-службы ведомства, 14 декабря пьяный мужчина дважды бросил новорождённую на пол. Мама малышки обратилась к медикам на следующий день из-за резкого ухудшения состояния дочки.СледКом настаивает на аресте задержанного отца. Врачи ОДКБ оказывают помощь 2-месячной девочке.