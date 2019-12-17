Пять специалистов академии петербургского Зенита прошли стажировку в немецком футбольном клубе РБ Лейпциг. В течение пяти дней тренеры посещали тренировки быков, где обменивались опытом с коллегами.

Пять специалистов академии петербургского "Зенита" прошли стажировку в немецком футбольном клубе "РБ Лейпциг". В течение пяти дней тренеры посещали тренировки "быков", где обменивались опытом с коллегами.В Германии побывали координатор юношеских команд Академии Алексей Тихомиров, тренер вратарей Сергей Чижевский, тренер "Зенита" U-16 Андрей Почепцов, тренер "Зенита" U-13 Евгений Тарасов и тренер команды 2009 года рождения Антон Иванов.Напомним, в ноябре шесть тренеров Академии проходили стажировку в голландском АЗ. В октябре три тренера и три игрока футбольной школы сине-бело-голубых провели неделю в академии "Шальке-04" из Гельзенкирхена.