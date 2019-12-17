Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев рассказал о желании США обеспечить свое полное военное превосходство в мире. Эксперты считают, что за этим стоит другое стремление, которое американские власти стараются лишний раз не афишировать.

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев рассказал о желании США обеспечить свое полное военное превосходство в мире. Эксперты считают, что за этим стоит другое стремление, которое американские власти стараются лишний раз не афишировать.Михаил Горбачев выразил уверенность ,что задача по обеспечению единоличного военного превосходства в современных условиях не только опасна, но и невыполнима. Однако многие сомневаются, что подобные "мелочи" остановят Вашингтон."У американских политиков есть идея-фикс: изменить стратегический баланс сил между США и Россией в пользу США. Таким образом, американские технократы считают, что с помощью систем устрашения – ракет средней и меньшей дальности – они смогут сохранить свое лидерство, которое они катастрофическими темпами утрачивают", – цитирует ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина.Материал дополняется.