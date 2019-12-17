Желание родственников Анастасии Заворотнюк держать в тайне все, что происходит со звездой, можно понять. У красавицы артистки много недоброжелателей и завистников, которых не хочется радовать.

Желание родственников Анастасии Заворотнюк держать в тайневсе, что происходит со звездой, можно понять. У красавицы артистки многонедоброжелателей и завистников, которых не хочется радовать.Пока звезда сериала "Моя прекрасная няня" проходитреабилитацию в одной из клиник Москвы, ее семья держит глухую оборону. Близкиеделают все возможное, чтобы информация о состоянии онкобольной артистки не сталаобщеизвестной. Для опровержения сплетен и домыслов родственники Анастасии Заворотнюкдаже завели специальный аккаунт в "Инстаграм".Между тем существует мнение, что появления жутких слуховможно было избежать: достаточно рассказать общественности правду. Переживающиеза здоровье артистки поклонники перестали бы слушать анонимные источники, а те, в свою очередь, прекратили бы распространять ложь.О том, почему близкие Анастасии Заворотнюк упорно хранятмолчание, шоумен Рустам Солнцев поговорил с кандидатом психологических наук ЕленойЯриковой. По словам эксперта, чтобыпонять звезду сериала "Моя прекрасная няня" и ее родственников, необходимопоставить себя на их место."Там не до чего. Женщина красивая, известная, состоявшаяся.Конечно, она не захочет показывать себя в таком состоянии. Ей захочетсязакрыться. Это нормально. Тем более, очень много было недоброжелателей всегда,много завистников. Конечно, она не хотела бы своим теперешним состоянием ихрадовать. Мы должны это понимать и с пониманием относиться", – сказала психолог.11 Дек 2019 в 4:42 PSTЯрикова считает, что близкие всеми силами пытаются оградитьзвезду сериала "Моя прекрасная няня" от любых неприятных моментов. Скорее всего,решение оставить в тайне детали происходящего было совместным со стороны родственников и самой"В любом случае, надо пожелать ей здоровья, чтобы онабыстрее из этого состояния выходила. Потомучто она хрупкая женщина... Перенести тяжелое заболевание… Суметь выстоять. Этодостойно похвалы, потому что есть люди, у которых фурункул на одном мягком месте, и человек будет трубить об этом повсюду, чтобы ему еще и денег дали", – сказалаЯрикова.Напомним, новость о болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" повергла в шок всю Россию. Сообщалось, что врачи поставили артистке страшный диагноз: "глиобластома". По некоторым данным . Говорят, что у знаменитости парализована правая часть тела.