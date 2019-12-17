Вам положена выплата. Такие заявления слышали по телефону московские пенсионеры от сотрудников фонда Дети войны. Пожилые люди не догадывались, что им звонят аферисты, а никакого фонда не существует.

Вам положена выплата. Такие заявления слышали по телефону московские пенсионеры от сотрудников фонда "Дети войны". Пожилые люди не догадывались, что им звонят аферисты, а никакого фонда не существует.Злоумышленников интересовали только данные банковских счетов, и они делали все, чтобы их выведать. После этого деньги стариков перетекали в карман жуликов.Как ликвидировали банду телефонных мошенников? Смотрите в эти выходные новое "Расследование Эдуарда Петрова" на телеканале "Россия 24".