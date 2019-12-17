Компания 1reformas.com предлагает услуги по выравниванию и отделке стен в квартирах, офисах, магазинах.

Компания "1reformas.com" предлагает услуги по выравниванию и отделке стен в квартирах, офисах, магазинах. Сделаем ремонт быстро и качественно!

Производим капитальный, косметический или стандартный ремонт стен. Ремонтируем стены и в новостройках. По вашему заказу сделаем перепланировку: снесем или возводим межкомнатные перегородки, перенесем дверные проемы, устроим арки и ниши.

Этапы ремонта стен:

демонтажные работы: снимаем старую краску, обои, стеновые панели, декоративную штукатурку;

выравнивание штукатуркой бетонных стен. Наружные кирпичные стены выравниваем гипсокартоном, для ровных достаточно штукатурки. Стены из деревянного бруса обрабатываем антисептиком, выравниваем плитами ОСБ, ДСП. Затем чистовое выравнивание финишной смесью.

чистовая отделка - покраска, оклеивание обоями, монтаж стеновых панелей, отделка декоративной штукатуркой



Окрашивание стен как на примере https://1reformas.com/reformas-integrales-barcelona/

Пожалуй, самый быстрый, простой и экономичный способ обновить интерьер - покраска стен. Предлагаем любые варианты окрашивания: один или несколько цветов, трафаретный рисунок, фактурная отделка. Для жилых помещений используем водоэмульсионную, акриловую, дисперсионную краски.

Оклеивание стен обоями

Самый популярный вид отделки стен - это, конечно, обои. Предлагаем оклеить стены в вашей квартире или офисе классическими бумажными, виниловыми (на них почти не видно стыков), флизелиновыми (под покраску или готовыми), жидкими обоями (позволяют добиться очень интересной фактурной поверхности).

Пробковое покрытие - очень хороший вариант отделки стен в квартире. Оно не только красиво, натурально и экологично, но и дает отличную шумо- и теплоизоляцию.

Декоративная штукатурка

Оригинальный и очень интересный вид комнате придаст декоративная штукатурка. С ее помощью можно создать рельефную поверхность. Кроме эффектного внешнего вида такая отделка влагоустойчива, экологична, цветостойка. Подходит для любых поверхностей.

Кафельная плитка

Незаменимый вариант для ванной комнаты и туалета. Часто отделку стен керамической плиткой заказывают для кухни и коридора. По вашему заказу мы можем поклеить кафель на стены до потолка, до середины, 1/3 высоты, по зонам. Популярны варианты такой отделки стен в областях плиты, мойки на кухне, в зоне переобувания и подставки для обуви в прихожей. Кафельная плитка прекрасно сочетается с другими материалами, за ней легко ухаживать, она прочная, экологичная, красивая.

Декоративные стеновые панели

Стеновые панели прекрасно смотрятся, на рынке существует большое разнообразие их видов: по цветовой гамме, фактуре, с имитацией различных материалов. Панели быстро и легко монтируются, создают идеально ровную поверхность, не требуют тщательной подготовки стен.

Источник: https://1reformas.com/reformas-pisos/