Рособоронэкспорт поставил зарубежным заказчикам снайперских винтовок Т-5000 на 100 миллионов рублей. Это оружие вызывает большой интерес у силовых структур разных стран, рассказал заместитель генерального директора компании-экспортера Игорь Севастьянов.

"Рособоронэкспорт" поставил зарубежным заказчикам снайперских винтовок Т-5000 на 100 миллионов рублей. Это оружие вызывает большой интерес у силовых структур разных стран, рассказал заместитель генерального директора компании-экспортера Игорь Севастьянов. Россияне провели около 40 презентаций в странах Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Европы.Кроме того, "Рособоронэкспорт" помогает компании, которая производит Т-5000, создавать новое вооружение. В частности, при создании новой армейской винтовки К-15М были учтены пожелания российских поставщиков оружия.Т-5000 высокоточная снайперская винтовка. Она может использовать несколько разных боеприпасов, от этого зависит эффективность дальность огня. Так, с патроном .308 Win, аналогом российского 7,62х54R, оружие уверенно попадет в цель на дистанции до 800 метров, а с .338 Lapua Magnum – до 1500 метров.