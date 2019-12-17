Российский автогонщик и чемпион Формулы-3 Роберт Шварцман назван лучшим молодым гонщиком сезона 2019 среди пилотов молодежных чемпионатов мира. Рейтинг составлен интернет-порталом Motorsport.

Российский автогонщик и чемпион "Формулы-3" Роберт Шварцман назван лучшим молодым гонщиком сезона 2019 среди пилотов молодежных чемпионатов мира. Рейтинг составлен интернет-порталом Motorsport.Помимо Шварцмана в двадцатку лучших юных гонщиков автосерий был также включен еще один российский пилот Александр Смоляр, выступавший в Еврокубке Формулы Renault. Как сообщает Чемпионат.Com, он расположился на 19 строчке.Примечательно, что сын великого Михаэля Шумахера Мик в Топ-лист включен не был.