Руководящий состав УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве поздравил ветерана органов внутренних дел Николая Мишуту с 90-летием...

Руководящий состав УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве поздравил ветерана органов внутренних дел Николая Мишуту с 90-летием.В свой юбилей Николай Васильевич Мишута на дому принял теплые поздравления от руководящего состава УВД по САО по г. Москве. Поздравить его пришли врио начальника УВД подполковник полиции Евгений Подобный, начальник ОК подполковник внутренней службы Алексей Французов, начальник ОМПО Александра Саенкова, начальник ОМВД России по Головинскому р-ну подполковник полиции Сергей Сафронов, помощник начальника по работе с личным составом подполковник внутренней службы Наталья Арепьева, начальник ОСсоСМИ УВД по САО Наталья Анашкина и Председатель Совета ветеранов УВД Федор Павлич.Николай Мишута родился 15 декабря 1929 года в крестьянской семье, проживавшей в маленькой деревне Чирки Таборинского района Свердловской области. Окончив в 1946 году школу, Николай Васильевич работал в колхозе «Северный ударник», получив медаль «За доблестный труд». В 1950 году его призвали в Советскую армию, назначив стрелком в звании рядового, а уже в 1953 году Николай Васильевич был награжден нагрудным знаком «Отличный пулеметчик».В том же году Николай Васильевич поступил на службу в милицию, связав с органами внутренних дел свою дальнейшую жизнь. За 30 лет службы Николай Мишута проделал долгий путь от вахтера комендатуры 9 отдела УМВД Московской области до заместителя начальника Управления УВД Фрунзенского райисполкома г. Москвы. Николай Васильевич ушел в отставку в июле 1983 года в звании полковника.Несмотря на почтенный возраст, он продолжает вести активный образ жизни, посвящая время плаванию, стрельбе, рыбалке и лыжным видам спорта.В этот праздничный день в адрес именинника прозвучали пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также слова благодарности за многолетнюю плодотворную работу в органах внутренних дел. Полицейские вручили юбиляру памятный подарок и цветы. Председатель Совета ветеранов УВД Федор Павлич также вручил отдельный подарок, выразив глубокое почтение ветерану.Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29