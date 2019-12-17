Воронежские дорожники затянули с разрывом самой длинной в России сплошной. Они обещали сделать разрыв в 30-километровой сплошной линии в сентябре, однако, он до сих пор не появился. Инициатива разделения потоков принадлежит региональному департаменту дорожной деятельности.

Воронежские дорожники затянули с разрывом самой длинной в России "сплошной". Они обещали сделать разрыв в 30-километровой сплошной линии в сентябре, однако, он до сих пор не появился. Инициатива разделения потоков принадлежит региональному департаменту дорожной деятельности. Причём чиновники рассматривали несколько вариантов вплоть до барьерного ограждения посреди дороги. Но для двухполосной трассы ГОСТ барьера не предусматривает.Ранее глава регионального департамента дорожной деятельности Максим Оськин пообещал, что на трассе "Воронеж – Нововоронеж" появится шесть разрывов, где можно будет совершить обгон или развернуться. В пресс-центре областного правительства корреспонденту "Вестей Воронеж" подтвердили, разметку по-прежнему планируют разорвать, но пока вопрос прорабатывается.Напомним, что участок трассы "Воронеж - Нововоронеж" превратился в пытку для автомобилистов в июне этого года. Там двухполосную дорогу разделили почти 30-километровым, так называемым, "островком безопасности", что привело к невозможности совершать обгон. Автомобилисты в соцсетях подняли бурю возмущения. После недовольств дорожники совместно с автоинспекторами еще раз оценили свое решение и определились - разметку необходимо разорвать.