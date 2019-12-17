Российский телеведущий и политолог Михаил Леонтьев в эфире радио Комсомольская правда рассказал о проблемах, которые грозятся стать для Украины смертельными. Он выразил уверенность, что нынешние власти страны сами сделали немало для обострения кризиса.

Российский телеведущий и политолог Михаил Леонтьев в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал о проблемах, которые грозятся стать для Украины смертельными. Он выразил уверенность, что нынешние власти страны сами сделали немало для обострения кризиса."Проблемы Зеленского в какой-то степени безвыходные", – цитирует издание "Политнавигатор" Михаила Леонтьева. Он добавил, что вариантов выпутаться из этой непростой ситуации без серьезных потерь нет не только у самого президента Украины, но и страны в целом.Если говорить прямо, то Украина сама обрекла себя на гибель. "Слабая и очень спорная украинская государственность была уничтожена украинским Майданом, этим переворотом", – уверен политолог. По его словам, вся легитимность этого образования основывалась на преемственности от УССР."Они сделали все, чтобы эту преемственность уничтожить. Теперь они преемственны от "небесной сотни", которую сами и расстреляли", – подчеркнул Михаил Леонтьев. По его словам, такой базис не годится для построения надежного государства.Однако, уверен журналист, ситуация может находиться в подвешенном состоянии еще очень долго. "Украинский социум чрезвычайно адаптивен, он способен жить, как показала практика, и без государства", – заметил Леонтьев.Получается, что украинские элиты буквально обрекли страну на гибель, когда разорвали ее связь с единственным оправданием существования Украины – с ее советским прошлым. Поскольку оперативно создать новую основу для государственности у них не получилось, простым украинцам следует ждать ее неминуемого исчезновения.Материал дополняется.