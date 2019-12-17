Представившемуся оперативникам полковником ГРУ Андрею Бовту - многодетному отцу, в доме которого под Гатчиной обнаружили арсенал оружия, - инкриминируют неоднократные изнасилования своей дочери. По версии следствия, первый раз он надругался над девочкой в январе 2012 года, когда ей было немногим более шести лет.

Представившемуся оперативникам полковником ГРУ Андрею Бовту — многодетному отцу, в доме которого под Гатчиной обнаружили арсенал оружия, — инкриминируют неоднократные изнасилования своей дочери. По версии следствия, первый раз он надругался над девочкой в январе 2012 года, когда ей было немногим более шести лет."В силу возраста не могла понимать значение и характер совершаемых с ней действий", — говорится в релизе СКР.Со слов теперь уже 13-летней девочки следует, что последний раз 46-летний отец домогался ее в сентябре текущего года. Сколько всего раз ребенок подвергался насилию за прошедшие семь с половиной лет, вряд ли удастся установить — девочка и свою фамилию вспомнила с трудом, уточняет 47news.ru. Сейчас с ней работают психологи.СКР обнародовал кадры осмотра трехэтажного дома в деревне Химози, где и проживала многодетная семья. Внешний вид постройки обманчив — внутри отсутствует отделка, а обстановка напоминает одновременно казарму и полигон. Порядок соблюдался только в импровизированном тире и зале, где проводились физические упражнения, в остальных комнатах царит беспорядок. Дети спали на истлевших матрасах в помещении, где не было даже освещения.Из восьми детей трое уже взрослые — старшим сыновьям Бовта 24, 20 и 18 лет соответственно, однако они проживали тут же, среди расставленного по углам оружия. Следователи не уточняют, сколько именно стволов было изъято, отмечая лишь, что в арсенале были пистолеты ТТ, ручные пулеметы Калашникова, автоматы "Кедр" и гранаты.Бовту грозит от 12 до 20 лет за изнасилование малолетней дочери. Кроме того, на него заведено уголовное дело о незаконном обороте оружия.