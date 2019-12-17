Госдума приняла законопроект, позволяющий государству досрочно гасить ипотечные кредиты семьям погибших военнослужащих. Парламентарии одобрили норму во втором, основном чтении.
Госдума приняла законопроект, позволяющий государству досрочно гасить ипотечные кредиты семьям погибших военнослужащих. Парламентарии одобрили норму во втором, основном чтении.
Поправки вносятся в Федеральный закон "О
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих". В
соответствии с законопроектом, государство может досрочно и единовременно, а не
в соответствии с графиком платежей, гасить ипотечный кредит военнослужащего.
Дожидаться вступления в наследство членов его семьи и
переоформления договора займа не нужно. Принятая норма распространяется на
жену, детей и родителей военнослужащего, если он не успел обзавестись семьей.
"Наследникам больше не придется отдельно принимать на
себя кредитные обязательства, с квартиры будет сниматься обременение сразу
после погашения остатка кредита, что даст возможность близким военнослужащего
распоряжаться имуществом сразу после вступления в наследство", – сказал спикер Госдумы
Вячеслав Володин.
Важно, что принятый законопроект распространяется и на
родителей военнослужащего, подчеркнул председатель нижней палаты. В случае
гибели сына они наследуют обязательства по ипотеке и сами проживают в квартире
или доме, для приобретения которого был оформлен кредит, отметил законодатель.
Он напомнил, что ранее родители военного не могли рассчитывать на
дополнительную помощь государства в выплате кредита.
Напомним, ранее Госдума приняла законопроект,
компенсации обманутым дольщикам от налога на доходы физических
лиц (НДФЛ). Соответствующая норма будет применяться в отношении выплат,
полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года.