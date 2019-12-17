Госдума приняла законопроект, позволяющий государству досрочно гасить ипотечные кредиты семьям погибших военнослужащих. Парламентарии одобрили норму во втором, основном чтении.

Госдума приняла законопроект, позволяющий государству досрочно гасить ипотечные кредиты семьям погибших военнослужащих. Парламентарии одобрили норму во втором, основном чтении.Поправки вносятся в Федеральный закон "Онакопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих". Всоответствии с законопроектом, государство может досрочно и единовременно, а нев соответствии с графиком платежей, гасить ипотечный кредит военнослужащего.Дожидаться вступления в наследство членов его семьи ипереоформления договора займа не нужно. Принятая норма распространяется нажену, детей и родителей военнослужащего, если он не успел обзавестись семьей."Наследникам больше не придется отдельно принимать насебя кредитные обязательства, с квартиры будет сниматься обременение сразупосле погашения остатка кредита, что даст возможность близким военнослужащегораспоряжаться имуществом сразу после вступления в наследство", – сказал спикер ГосдумыВячеслав Володин.Важно, что принятый законопроект распространяется и народителей военнослужащего, подчеркнул председатель нижней палаты. В случаегибели сына они наследуют обязательства по ипотеке и сами проживают в квартиреили доме, для приобретения которого был оформлен кредит, отметил законодатель.Он напомнил, что ранее родители военного не могли рассчитывать надополнительную помощь государства в выплате кредита.Напомним, ранее Госдума приняла законопроект,компенсации обманутым дольщикам от налога на доходы физическихлиц (НДФЛ). Соответствующая норма будет применяться в отношении выплат,полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года.