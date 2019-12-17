Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров посетил завод Росатома в Волгодонске. Увиденное его впечатлило и он поспешил поделиться впечатлениями.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посетил завод "Росатома" в Волгодонске. Увиденное его впечатлило и он поспешил поделиться впечатлениями.Музыкант пообщался с рабочими завода по производству оборудования для атомных электростанций. Он узнал все о работе сварщиков и их быте."Мощь поразила, поразило состояние и агрегатов, и состояние людей, все такие бодрые, удивлен, приятно удивлен", – признался артист.По словам Шнурова, после этого его представление о профессии в корни изменилось. Оказалось, что средняя заработная плата рабочего от 40 до 60 тысяч рублей в месяц. Кроме того, там существует хорошие перспективы карьерного роста для молодых сотрудников, сообщает издание ."Сварщика попробовал, если мне понравится, если мне приглянется, то, конечно, приеду жить в Волгодонск, со своей группой буду вам тут мешать по ночам", – пошутил Сергей.Позже Шнуров опубликовал стихотворение на своей странице в социальной сети Инстаграм."Чтобы трезвого увидеть сварщикаВ Волгодонск я метанулся пулей.Он предстал передо мною в маске,Я подумал, чтобы запах алкоголяНе сочился. Оказалось сказки", – написал лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.