Яне Рудковской посоветовали вернуть детство младшему сыну Саше. Наследник музыкального продюсера может повторить судьбу Сергея Зверева-младшего.

Яне Рудковской посоветовали вернуть детство младшему сыну Саше. Наследник музыкального продюсера может повторить судьбу Сергея Зверева-младшего.Сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, шестилетнего Сашу, можно смело назвать звездой. Мальчик постоянно попадает в светские хроники, появляется на обложках глянцевых журналов, участвует в показах мод.Ребенок с ранних лет занимается фигурным катанием и ужедобился немалых успехов в этом виде спорта. В будни шестилетка начинаеттренироваться в девять утра, в полдень делает полуторачасовой перерыв на обед идневной сон. После этого ребенка вновь ждут тренировки, которые продолжаются до пятивечера. Также Гном Гномыч (так нежно называют малыша дома) выступает в ледовомшоу своего отца "Золушка", где катается наравне со взрослыми фигуристами.Отметим, что шестилетний Саша помогает зарабатывать не толькопапе, но и маме. Плющенко-младший снимается для реалити-шоу "ЯнаСупер". Камерынеустанно следят за передвижениями , ее супруга и младшего сына.По мнению кандидата психологических наук Елены Яриковой, насыщенныйтренировочный график вкупе с постоянным нахождением под прицелом телекамерможет не лучшим образом сказаться на здоровье сына . Психикаребенка еще недостаточно крепка, чтобы вынести такие испытания.4 Дек 2019 в 8:59 PSTВ пример эксперт привел приемного сына стилиста и шоумена СергеяЗверева – Сергея Зверева-младшего. Много лет назад звезда и его отпрыскснимались в реалити-шоу "Полный фэшн".Чрезмерное внимание оставило негативный след на ребенке знаменитости. Сергей-младший, став взрослым, открыто говорил об этом прессе."Нужно меньше внимания маленькому ребенку, потому чтопсихика несовершенна у ребенка. Можно взять в пример сына Сергея Зверева,который пострадал из-за того, что его везде водили, и он к этому вниманиюпривык. Надо сказать, что у ребенка должно быть детство, а любые телесериалы –это уже работа. Когда детство превращается в работу – это уже не детство. Мнебы хотелось, чтобы Яна гораздо меньше Гном Гномыча к этому привлекала. Ребенок итак достаточно занят, он у них и в секции различные ходит", – сказал эксперт вбеседе с шоуменом Рустамом Солнцевым.Напомним, отношения Сергея Зверева с сыном оставляют желать лучшего.Шоумен недоволен тем, какой путь выбрал для себя его наследник. Зверев-младшийне задерживается ни на одной работе и создал семью с девушкой с криминальнымпрошлым. Молодой мужчина зарабатывает походами на ток-шоу, где делитсяскандальными подробностями своей жизни.23 Янв 2019 в 9:39 PST