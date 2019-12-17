17.12.2019

2019-12-17 20:00:03

Сирота из Гусь-Хрустального осталась без жилья и прописки

Специальную программу для решения проблемы с жильём для детей-сирот в России поручил сегодня разработать премьер-министр Дмитрий Медведев. На федеральном совещании прозвучали цифры: в очереди сегодня - свыше 280 тысяч человек. И здесь важно воспользоваться своим правом вовремя. Это доказывает история Ольги Фелицыной из Гусь-Хрустального. У выпускницы детского дома, которая сама со дня на день станет мамой, нет своего жилья.

Своих родителей Ольга Фелицына - ей 41 - не видела никогда. Всё детство прошло в домах казённых. В отличие от мужа Василия. Он - из полной семьи. Первые воспоминания Ольги: детский дом в Гусь-Хрустальном. Ей всего 3. Потом были Покров, Мстёра, учёба в Никологорском ПТУ на повара. На работу Ольгу направили в Гусь-Хрустальный район. Трудилась в Дубасовской коррекционной школе. Там выделили комнату. Её освободила после увольнения.

"Фактически нигде не прописана, между небом и землёй. Фактически стоит просто в прописке: "Дубасово". Ни улицы, ни дома. Стала обращаться, всё-таки ребёнок будет. И вот подтвердили, что нигде не прописана", - делится Ольга.

Мамой Ольга Фелицына - это её первенец - должна стать до нового года. Рассказывает, малышу подготовили первое приданое. Кроватка, коляска, конверт на выписку. По съёмным квартирам с супругом - уже давно. Сейчас живут здесь. Малосемейка, 21 квадратный метр. Придётся потесниться. Семья не скрывает: мечтают о своём угле.

"Прописка нужна ребёнку, и сама... Коснись, вот сейчас оформлять какие-то документы. Я просто даже не знаю, как это делать. Для меня, наверное, будет проблема большая", - говорит Ольга.

С Василием Ольга - несколько лет. Муж говорит: и уют наведет, и готовит хорошо. Покорил и сильный характер.

«Не сдаётся. Везде ходит. Я чем могу, помогаю. Хожу с ней, там где надо», - рассказывает Василий Бровкин, супруг Ольги.

По словам Ольги, за помощью она обращалась в надзорные органы. Но там пояснили: время упущено. Кроме того, необходимо установление статуса сироты. В свидетельстве о рождении у Ольги Фелицыной - уроженки одной из деревень- указаны оба родителя. Екатерина Голубева, старший помощник Гусь-Хрустального межрайонного прокурора поясняет: всё - в соответствии с буквой закона. Право на внеочередное обеспечение жильём дети-сироты должны реализовать до достижения возраста 23 лет. Необходимо письменное заявление о постановке на учёт.

«В случае, если это право до достижения возраста 23 лет не реализовано, эти граждане утрачивают право на получение бесплатного жилого помещения. Ольга Михайловна обратилась в прокуратуру по достижении возраста 41 год. Также нет доказательств, которые говорили бы, что были какие-то препятствия по обращению её по достижении возраста 23 лет,- пояснила Екатерина Голубева, старший помощник Гусь-Хрустального межрайонного прокурора.

Ольга замечает: да, промедлила. Но, по её словам, как и многие выпускники детдомов в своё время не получила совета, подсказки, юридической консультации. Этот ликбез и знание собственных прав так необходимы тем, кто после детдома уходит в свободное плавание в непростую самостоятельную жизнь.

И всё же шанс изменить ситуацию, и свою прописку между небом и землёй у жительницы Гусь-Хрустального Ольги Фелицыной есть. Для этого ей необходимо обратиться в суд, чтобы подтвердить свой статус ребёнка-сироты.

Мария Платанюк, Максим Котов

"Вести-Владимир"

