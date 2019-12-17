Стало известно, какую сумму в среднем тратят россияне на покупки во время предновогодних распродаж. Подробной информацией поделился аналитик компании АЛОР БРОКЕР Алексей ..

Стало известно, какую сумму в среднем тратят россияне на покупки во время предновогодних распродаж. Подробной информацией поделился аналитик компании "АЛОР БРОКЕР" Алексей Антонов.Эксперт сообщил, что в среднем во время предновогодних распродаж россияне тратят суммы от 10 до 25 тысяч рублей. "Новый год – это время длинных каникул, поэтому, как правило, граждане настроены на масштабные траты и на необдуманные покупки", – цитирует Антонова . Аналитик рекомендовал выбирать для покупок крупные сетевые магазины с хорошей репутацией и активным товарооборотом.