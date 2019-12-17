Злоумышленник позвонил пожилой женщине, представился сыном и сообщил о том, что попал в сложную ситуацию, для решения которой нужны денежные средства...

СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению мужчины в совершении 15 эпизодов мошенничества.Установлено, что фигурант уголовного дела, используя базу с анкетными данными пенсионеров, проживающими на территории г. Москвы, позвонил пожилой женщине, представился сыном и сообщил ей о том, что попал в сложную ситуацию, для решения которой ему нужны денежные средства. После чего, введенная в заблуждение пенсионерка, по просьбе звонившего передала деньги неустановленному мужчине.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».Сотрудниками ОУР УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 43-летний житель Калужской области, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Установлено, что злоумышленник причастен еще к 14 аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Сумма материального ущерба составила свыше 900 тысяч рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в Чертановский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53