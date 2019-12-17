Принц Гарри и Меган Маркл нередко попадают в странные ситуации. Однако в этот раз смерть, похоже, решилась последовать по пятам за венценосными особами.

Принц Гарри и Меган Маркл нередко попадают в странные ситуации. Однако в этот раз смерть, похоже, решилась последовать по пятам за венценосными особами.Так стало известно, что в конце лета герцоги Сассекские чуть не погибли в авиакатастрофе. Конечно, обычно представители Британской короны тщательно скрывают все неприятные инциденты и стремятся поделиться новостями только о радостных событиях в жизни королевской семьи, однако инсайдеры никогда не прочь рассказать прессе неожиданные подробности.В тот день принц Гарри и Меган Маркл вместе с трехмесячным сыном Арчи возвращались изкороткого путешествия в Ниццу, куда отправлялись на свадьбу друзей. Сам полет проходил спокойно, но ровно до того момента, как лайнер начал снижаться над аэропортом Лондона.Внезапно, рядом с воздушным судном возник полуметровый квадрокоптер с видео-камерой. По всей видимости, кто-то хотел заснять летящих этим рейсом знаменитых пассажиров. К счастью, устройство пролетело в трех метрах от борта и не задело его. Стоит заметить, что в тот же день, когда члены королевской семьи возвращались домой, в том же аэропорту было отменено 36 рейсов из-за злополучного дрона."Если бы дрон ударился оветровое стекло, он бы убил или серьезно травмировал как минимум одногоиз пилотов. Скорее всего, пострадали бы оба, тогда все пассажирыразбились бы о землю. Тем более, никто из них даже не заметил, что рядомлетает какой-то предмет", – рассказалбывший пилот Терри Тозер в разговоре с журналистами портала Express.5 Дек 2019 в 10:58 PST