Дерзкий
поступок телеведущей вызвал негодование представителя православной церкви. Глава
Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов прокомментировал
поведение Ксении Собчак.
Дерзкий
поступок телеведущей вызвал негодование представителя православной церкви. Глава
Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов прокомментировал
поведение Ксении Собчак.
Возмущение у священника
вызвало скандальное фото светской львицы, на котором она предстала в серьгах,
украшенных ликом Иисуса Христа. Протоиерей
Димитрий предрек Ксении Собчак ужасное будущее.
"Все люди,
которые занимаются кощунством, плохо кончают. Поэтому я заранее жалею Ксению
Анатольевну", – приводит слова представителя РПЦ Телеграмм-канал "Подъем". К
слову, не только Димитрию Смирнову показалось, что на сей раз теледива
переборщила с хайпом.
Многие россияне
в Сети также отметили недопустимое поведение Ксении Собчак по отношению к
чувствам верующих. "Жуть", "Не пойму, креститься надо или нет?", "Боженька накажет за
такие сережки", – высказались подписчики ведущей.
15 Дек 2019 в 2:44 PST
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