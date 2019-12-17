Дерзкий поступок телеведущей вызвал негодование представителя православной церкви. Глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов прокомментировал поведение Ксении Собчак.

Дерзкийпоступок телеведущей вызвал негодование представителя православной церкви. ГлаваПатриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов прокомментировалповедение Ксении Собчак.Возмущение у священникавызвало скандальное фото светской львицы, на котором она предстала в серьгах,украшенных ликом Иисуса Христа. ПротоиерейДимитрий предрек Ксении Собчак ужасное будущее."Все люди,которые занимаются кощунством, плохо кончают. Поэтому я заранее жалею КсениюАнатольевну", – приводит слова представителя РПЦ Телеграмм-канал "Подъем". Кслову, не только Димитрию Смирнову показалось, что на сей раз теледивапереборщила с хайпом.Многие россиянев Сети также отметили недопустимое поведение Ксении Собчак по отношению кчувствам верующих. "Жуть", "Не пойму, креститься надо или нет?", "Боженька накажет затакие сережки", – высказались подписчики ведущей.15 Дек 2019 в 2:44 PSTМатериал дополняется