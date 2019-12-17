Сотрудница АЗС в городе Обь отважно бросилась на защиту вверенного ей имущества от вооруженного газовым баллончиком и телескопической дубинкой налетчика и с помощью швабры умудрилась выставить его вон, но уберечь кассу ей не удалось. Камера наблюдения зафиксировала действия отважной продавщицы.

Сотрудница АЗС в городе Обь отважно бросилась на защиту вверенного ей имущества от вооруженного газовым баллончиком и телескопической дубинкой налетчика и с помощью швабры умудрилась выставить его вон, но уберечь кассу ей не удалось. Камера наблюдения зафиксировала действия отважной продавщицы.Злоумышленник ворвался в помещение заправки на улице Ломоносова около четырех часов утра 14 декабря. Справиться с дремавшим у входа охранником труда не составило, после чего грабитель взялся за поиск наличности. К тому моменту, когда на рабочее место вернулась продавщица, он уже прикарманил 7 тысяч рублей.Дальше ограбление переросло в некое подобие комедии: преступник по ошибке распылил газ себе в лицо, потом долго препирался с женщиной и в итоге вынужден был бежать, когда сотрудница АЗС бросила в атаку со шваброй в руках. Задержать подозреваемого пока не удалось.