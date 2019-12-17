Зарегистрировавшись на портале Госуслуг, вы не только сможете быстро и без очередей подавать заявления на получение услуг...

Вы купили автомобиль или мотоцикл? Или, наоборот, продаете — портал Госуслуг поможет с оформлением документов. Снять с учета, поставить на учет или изменить регистрационные данные — всё это проще сделать через портал Госуслуг.Для этого заполняете заявление на сайте Госуслуг, приходите в ГИБДД, когда удобно Вам. Дату и время выберите на сайте — оно будет забронировано для Вас, ждать в очереди не придется. Мы напомним о времени записи по электронной почте или в смс-сообщении.Многие граждане используют портал Госуслуг, так как это не только позволяет заранее спланировать день посещения Госавтоинспекции, но и помогает значительно сэкономить свое время и деньги.Чтобы зарегистрировать автомобиль через портал Госуслуг, нужен подтвержденный статус учетной записи на портале Госуслуг.Зарегистрировавшись на портале, вы не только сможете быстро и без очередей подавать заявления на получение услуг (регистрация транспортного средства, получение водительского удостоверения), оплачивать пошлину со скидкой 30 %, но и оперативно получать информацию о наложенных административных штрафах в области дорожного движения, оплачивая их в течение 20 суток с момента привлечения к административной ответственности штрафы со скидкой 50 %.Обратите внимание – оплатить госпошлину со скидкой можно также через мобильное приложение портала Госуслуг.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79