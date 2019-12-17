Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).Семитонный аппарат был произведен компанией Boeing; он выведен на геостационарную орбиту. Теперь его будут использовать операторы связи в Японии и Сингапуре, сообщает ТАСС. Зона действия спутника будет охватывать и российский Дальний Восток.На носителе была использована первая многоразовая ступень, которая прежде уже применялась для запуска двух грузовых кораблей к Международной космической станции.После отделения от ракеты ступень совершила управляемую посадку на плавучей платформе. SpaceX планировала впервые поймать две половинки обтекателя, которые спускались на парашютах после отделения от ракеты над Атлантикой, однако сделать этого не удалось. Спасательные суда с надводными сетями не успели прибыть к месту падения, отмечает "Интерфакс".