Член экспертного совета
по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян прокомментировал сенсационное известие.
Алла Пугачева отказалась выступать в новогодних огоньках.
Член экспертного совета
по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян прокомментировал сенсационное известие.
Алла Пугачева отказалась выступать в новогодних огоньках.
По словам собеседника "Дни.ру",
истории с петицией о "Голубых огоньках" ровно три года. "А мне кажется, что
прошла целая вечность, и словно я писал ее в прошлой жизни", – отметил эксперт.
По словам Манукяна, в 2016
году он, возможно, обрадовался бы такой новости, но сейчас он вовсе не рад
тому, что Примадонна не будет петь на новогодних огоньках. "За эти годы не
стало большого количества легенд нашей эстрады, театра и кино. Тогда Алла Пугачева
казалась уходящей натурой, которая все никак не уйдет. Однако сейчас я
прекрасно понимаю, что для кого-то творчество – это спасение от старости и
немощи", – объяснил свою точку зрения эксперт.
Он предположил: может быть, певице
необходимы были эти всплески активности. "И я со своей петицией попал в самую
болевую точку. Ее было лучше не задевать, судя по той реакции Аллы Пугачевой и
ее коллег по цеху", – считает Манукян.
6 Дек 2019 в 9:31 PST
Вместе с тем, он добавил, что
Константин Эрнст изменил формат "Голубого огонька" на Первом канале, начиная с
2018 года. "Звезды вышли из душных павильонов на улицы Москвы, появилось много
новых лиц и добились мы этого вместе. Ведь именно этого хотела четверть миллиона
россиян, которых я тогда неожиданно повел за собой", – резюмировал Вадим Манукян.
Отметим, что некоторым
пользователям Сети кажется, что в последнее время 70-летняя заметно сдала – как будто резко постарела. По мнению многих поклонников Примадонны,
таким известным людям нужна помощь – концерты и внимание публики, чтобы они на
старости чувствовали себя востребованными.
Напомним, о том, что не будет выступать
на новогодних огоньках, сообщила представительница певицы Елена Чупракова.
Сама исполнительница пока не комментировала данную информацию.