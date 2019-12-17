Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян прокомментировал сенсационное известие. Алла Пугачева отказалась выступать в новогодних огоньках.

Член экспертного советапо развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян прокомментировал сенсационное известие.Алла Пугачева отказалась выступать в новогодних огоньках.По словам собеседника "Дни.ру",истории с петицией о "Голубых огоньках" ровно три года. "А мне кажется, чтопрошла целая вечность, и словно я писал ее в прошлой жизни", – отметил эксперт.По словам Манукяна, в 2016году он, возможно, обрадовался бы такой новости, но сейчас он вовсе не радтому, что Примадонна не будет петь на новогодних огоньках. "За эти годы нестало большого количества легенд нашей эстрады, театра и кино. Тогда Алла Пугачеваказалась уходящей натурой, которая все никак не уйдет. Однако сейчас япрекрасно понимаю, что для кого-то творчество – это спасение от старости инемощи", – объяснил свою точку зрения эксперт.Он предположил: может быть, певиценеобходимы были эти всплески активности. "И я со своей петицией попал в самуюболевую точку. Ее было лучше не задевать, судя по той реакции Аллы Пугачевой иее коллег по цеху", – считает Манукян.6 Дек 2019 в 9:31 PSTВместе с тем, он добавил, чтоКонстантин Эрнст изменил формат "Голубого огонька" на Первом канале, начиная с2018 года. "Звезды вышли из душных павильонов на улицы Москвы, появилось многоновых лиц и добились мы этого вместе. Ведь именно этого хотела четверть миллионароссиян, которых я тогда неожиданно повел за собой", – резюмировал Вадим Манукян.Отметим, что некоторымпользователям Сети кажется, что в последнее время 70-летняя заметно сдала – как будто резко постарела. По мнению многих поклонников Примадонны,таким известным людям нужна помощь – концерты и внимание публики, чтобы они настарости чувствовали себя востребованными.Напомним, о том, что не будет выступатьна новогодних огоньках, сообщила представительница певицы Елена Чупракова.Сама исполнительница пока не комментировала данную информацию.