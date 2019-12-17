Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности полной диагностики организма. По его мнению, это может привести к ненужным последствиям.
Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности полной диагностики организма. По его мнению, это может привести к ненужным последствиям.
Медик уверен, что не стоит делать общие обследования, т.к. они могут привести к увеличению заболеваемости ненужным расходом. По словам эксперта, гораздо более осмысленно делать персонализированное обследование, направленное на решение проблем конкретного индивидуума.
"Мы не должны делать при диспансеризации КТ, МРТ, многие виды УЗИ,
онкомаркеры и так далее. В массе эти исследования по площадям приводят
лишь к увеличению находок неясной клинической значимости и каскаду
ненужных действий, что приводит к увеличению заболеваемости и ненужным
расходам", – передает слова эксперта .
В качестве примеров для подтверждения своих тезисов Мясников привел общие рекомендации для здорового образа жизни, которые часто можно легко опровергнуть. Как это нередко бывает при прохождении диспансеризации, у одного из тысячи пациентов могут действительно обнаружить опасное заболевание, а у всех остальных – лишь неясные симптомы, что повлечет за собой ненужное лечение.
Не забыл он пройтись и
по правильному питанию, и по употреблению алкоголя, и по назначению лекарств с недоказанной эффективностью. Доктор Мясников заметил, что персонализированная медицина в России все еще недостаточно развита.