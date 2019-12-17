Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности полной диагностики организма. По его мнению, это может привести к ненужным последствиям.

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности полной диагностики организма. По его мнению, это может привести к ненужным последствиям.Медик уверен, что не стоит делать общие обследования, т.к. они могут привести к увеличению заболеваемости ненужным расходом. По словам эксперта, гораздо более осмысленно делать персонализированное обследование, направленное на решение проблем конкретного индивидуума."Мы не должны делать при диспансеризации КТ, МРТ, многие виды УЗИ,онкомаркеры и так далее. В массе эти исследования по площадям приводятлишь к увеличению находок неясной клинической значимости и каскадуненужных действий, что приводит к увеличению заболеваемости и ненужнымрасходам", – передает слова эксперта .В качестве примеров для подтверждения своих тезисов Мясников привел общие рекомендации для здорового образа жизни, которые часто можно легко опровергнуть. Как это нередко бывает при прохождении диспансеризации, у одного из тысячи пациентов могут действительно обнаружить опасное заболевание, а у всех остальных – лишь неясные симптомы, что повлечет за собой ненужное лечение.Не забыл он пройтись ипо правильному питанию, и по употреблению алкоголя, и по назначению лекарств с недоказанной эффективностью. Доктор Мясников заметил, что персонализированная медицина в России все еще недостаточно развита.