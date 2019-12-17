Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил столкнулся с последствиями своего резкого высказывания о притеснениях уйгуров в Китае. Власти Поднебесной приняли контрмеры в его отношении и теперь имя игрока в стране находится под запретом.

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил столкнулся с последствиями своего резкого высказывания о притеснениях уйгуров в Китае. Власти Поднебесной приняли контрмеры в его отношении и теперь имя игрока в стране находится под запретом.Аккаунты Озила в китайских социальных сетях отныне заблокированы, его персональный фан-клуб общим количеством в 30 тысяч человек распущен, а в поисковиках его имя теперь убрано из выдачи, сообщает Спорт24.Ru. Накануне также была отменена трансляция матча "Арсенала" против "Манчестер Сити".Напомним, что Озил вступился за уйгуров – этнос мусульманской веры, который живет в автономном районе Китая под названием Синьцзянь. Футболист постарался дать огласку тем притеснениям, которые, якобы, применяют китайские власти в отношении уйгуров.Сразу после заявления Озила с заявлением выступил "Арсенал". В лондонском клубе подчеркнули, что высказывание игрока – его личное мнение, никак не связанное с клубом. Однако китайским жителям это уже не важно – они все равно требуют извинений.И как уверяет один из специалистов "канониров" по Китаю, для предотвращения дальнейшего нарастания конфликта лондонцам, видимо, все-таки придется принести свои извинения.