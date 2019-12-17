Клиент компании подал заявление о возмещении страховой выплаты на сумму 3,5 миллиона рублей, в связи с тем, что его автомобиль был угнан...

В ОМВД России по Нагорному району с заявлением о мошенничестве обратился представитель одной из страховых компаний. По словам заявителя, клиент компании подал заявление о возмещении страховой выплаты на сумму 3,5 миллиона рублей, в связи с тем, что его автомобиль марки «Мерседес» был угнан. Однако у сотрудников организации возникли сомнения и они обратились в полицию.Сотрудники полиции установили, что владелец авто совместно с неизвестными инсценировал хищение транспортного средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в Санкт-Петербурге. Им оказался 28-летний местный житель.Следственной частью СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22