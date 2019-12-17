17.12.2019

2019-12-17 18:15:03

Свой экономический потенциал представил Собинский район в Президентской Академии

Владимирский филиал РАНХиГС продолжает проект "Лучшие муниципальные практики Владимирской области". В его рамках состоялась презентация одного из самых перспективных на сегодняшний день районов - Собинского. Там производится больше всего продукции на душу населения во Владимирской области.

Проект "Лучшие муниципальные практики Владимирской области" призван знакомить жителей региона с территориями. Увидеть, как развивается их промышленный и культурный потенциал. Ведь не каждому в качестве туриста удается побывать в том или ином уголке нашего края. Инициатор проекта Владимирский филиал Президентской академии уже 4 года реализует его на территории области.

Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя Заксобрания Владимирской области: «На самом деле у каждого района есть что-то лучшее, что они готовы продемонстрировать, и самое главное для нас, как Академии при Президенте, это показать, насколько важно, чтобы у руля управления территорий стояли грамотные специалисты, профессионалы, чтобы работала единая команда, и в этом плане наш проект позволяет это увидеть».

На этот раз участником презентации стал Собинский район. Его считают лидером в экономике области. Там на душу населения производится самое большое количество промышленной и сельскохозяйственной продукции региона. Работает более 400 предприятий, в том числе и крупных, с иностранными инвестициями. Достижением всей команды глава района Александр Разов называет решение предприятия по производству печенья открыть еще один цех у них, а не в Новосибирске.

Александр Разов, глава администрации Собинского района: «У района великолепная богатая история - Сперанский, Солоухин, Жуковский, Суворов. Мощная промышленность, очень сильное сельское хозяйство. Вот об этом будем говорить, чтобы как можно людей особенно молодого возраста, которые делают выбор в жизненном пути, профессию выбирают, чтобы они знали, что в Собинском районе такие предприятия работают, такие люди живут».

В районе два муниципальных музея Жуковского и Сперанского, планируют открыть третий - в честь земляка, писателя Владимира Солоухина. Начали издание полного собрания сочинения автора. Еще одним грамотным решением своей команды Александр Разов называет оптимизацию. На сэкономленные 10 миллионов рублей сделали проект школы. И теперь в Собинке построено одно из лучших по оснащению оборудованием учебных заведений в стране.

Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя Заксобрания Владимирской области: «Проект очень полезный. Он позволяет привлечь прежде всего ученым нашего филиала послушать, проанализировать, провести какие-то дополнительные исследования с точки зрения муниципального развития, стратегического развития территорий, потому Академия многим муниципальным образованиям области разрабатывала стратегию развития».

О стремлении к победам говорит еще один факт. В Собинском районе стали производить лыжи. Их качество соответствует мировым стандартам. Известный владимирский лыжник уже опробовал их на дистанции и поставил отличные оценки.

Вера Куликова, Максим Котов

«Вести-Владимир»



