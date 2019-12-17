Сотрудники Внуковской таможни задержали 2400 литровых бутылок, каждая из которых содержит более полукилограмма метадона. Груз следовал из Германии в Таджикистан.

Сотрудники Внуковской таможни, как сообщает ФТС России, задержали 2400 литровых бутылок, каждая из которых содержит более полукилограмма метадона.Общая расчетная масса сухого остатка наркотического средства составила 1235 килограммов — на черном рынке общая стоимость партии могла бы составить от 5,8 до 6 миллиардов рублей.Груз следовал из Германии в Таджикистан. Метадон, не задекларированный перевозчиком, был обнаружен на складе временного хранения.