Подводя итоги уходящего года, американское издание The New York Times опубликовало рейтинг лучших актеров. В него вошли десять звезд современного кинематографа.Золото досталось Адаму Драйверу за главную роль в картине"Брачная история", где он сыграл театрального режиссера Чарли, который собрался разводиться с супругой. Также он известен по культовым фильмам "Удача Логана" и "Звездные войны".Второе почетное место заняла популярнаякенийско-мексиканскаяактриса Лупита Нионго. Место досталось ей за роль в американском фильме ужасов режиссера Джордана Пила "Мы".Закрыла тройку финалистов рейтинга Джулианна Мур за роль в фильме "Глория Белл", который вышел в прокат еще год назад. Картина получила положительные оценки кинокритиков.Главные актеры из фильма "Однажды... в Голливуде" – Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо номинированы не только на "Оскар". Блестяще сыгранные роли помогли им попасть в топ актеров уходящего года по мнению The New York Times.Один из самых известных испанцев на планете Антонио Бандерас тоже занял заслуженную по праву нишу. Он блеснул в драматическом фильме "Боль и слава" режиссера и сценариста Педро Альмодовара.Оставшиеся позиции достались прекрасной части населения – женщинам. К их числу относится неподражаемая Дженнифер Лопес. В свои 50 лет она переплюнула молодых девчонок в фильме "Стриптизерши".Скарлетт Йоханссон, как и лидер рейтинга, снялась в картине "Брачная история". Она сыграла вторую главную роль – ту самую супругу Чарли, с которой он хочет развестись.Элизабет Мосс за роль в картине "Ее запах" о жизни рок-звезды 90-х. Наибольшую популярность актриса получила после выхода в прокат сериалов "Рассказ служанки" и "Безумцы".