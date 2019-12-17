Подводя итоги уходящего года, американское издание The New York Times опубликовало рейтинг лучших актеров 2019 года. В него вошли десять звезд современного кинематографа.

Подводя итоги уходящего года, американское издание The New York Times опубликовало рейтинг лучших актеров 2019 года. В него вошли десять звезд современного кинематографа.Итак, золото досталось Адаму Драйверу за главную роль в картине"Брачная история", где сыграл театрального режиссера Чарли, который собрался разводиться со своей супругой. Также он известен по таким культовым фильмам как "Удаче Логана" и "Звездных войнах".Второе почетное место заняла популярнаякенийско-мексиканскаяактриса Лупите Нионго. Почетное звание топ-рейтинга досталось ей за роль в американском фильме ужасов режиссера Джордана Пила "Мы".Закрыла тройку финалистов в топ-рейтинге Джулианна Мур за роль в фильме "Глория Белл", который вышел в прокат еще год назад. Тогда картина получила положительные оценки кинокритиков.Главные актеры из фильма "Однажды... в Голливуде" – Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо номинированы не только на "Оскар". Блестящи сыгранные роли помогли им попасть в топ-рейтинг актеров уходящего года, по мнению The New York Times.Один из самых известных испанцев на планете Антонио Бандерас тоже занял свою заслуженную по праву нишу. Он блеснул в драматическом фильме "Боль и слава" режиссера и сценариста Педро Альмодовара.Оставшиеся позиции достались прекрасной части населения – женщинам. К числу их относится неподражаемая Дженнифер Лопес. В свои 50 лет она переплюнула молодых девчонок в фильме "Стриптизерши".Скарлетт Йоханссон, как и лидер топ-рейтинга, снялась в картине "Брачная история". Она сыграла вторую главную роль – ту самую супругу Чарли, с которой он хочет развестись.Элизабет Мосс за роль в картине "Ее запах" о жизни рок-звезды 90-х. Наибольшую популярность эта актриса получила после выхода в прокат сериалов "Рассказ служанки" и "Безумцы".