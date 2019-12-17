По закону хозяин торговой палатки должен был восстановить плитку на тротуаре, однако решил этого не делать. Он просто залил участок затвердевающей смесью и начертил на ней прямоугольники, ..

По закону хозяин торговой палатки должен был восстановить плитку на тротуаре, однако решил этого не делать. Он просто залил участок затвердевающей смесью и начертил на ней прямоугольники, сообщает "".Киоск располагался на пересечении улиц Леонова и Чекистов. Он был снесен по решению владельца. В администрации города отметили, что в ближайшее время фейковую "плитку" заменят настоящей и подсчитают стоимость работ. Местные жители возмущенно обходят место стороной.