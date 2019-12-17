Дерево срубили в Ивановском участковом лесничестве Ковровского района

Во Владимире у здания администрации Владимирской области начали устанавливать 20-метровую живую ель с «Ковровского лесокомбината». Дерево срубили в Ивановском участковом лесничестве Ковровского района, сообщает Зебра ТВ.Как и в прошлом году, у Белого дома будет стоять не искусственная ёлка, а натуральное дерево. Ей стоимость составляет около 9 тысяч рублей. Для сравнения, установка ёлки у здания администрации в 2016 году обошлось бюджету области в 1,6 млн рублей.