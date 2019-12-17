Полицейские ОМВД России по району Зябликово устанавливают местонахождение пропавшей без вести Шейховой Маргариты Вячеславовны...

Полицейские ОМВД России по району Зябликово устанавливают местонахождение пропавшей без вести Шейховой Маргариты Вячеславовны, 1982 года рождения, жительницу г. Москвы, которая 10 декабря 2019 года ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 35-40 лет, рост 160-165 см., среднего телосложения, волосы русые крашеные в светлый оттенок, глаза голубые.Была одета: черная куртка, коричневый меховой жилет, серые ботинки с мехом.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22